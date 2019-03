Milano, all’Idroscalo spazio per avvicinare giovani all’acqua ed eventi per tutti

Lo spazio BlueLab, inaugurato da Gruppo Cap, gestore del servizio idrico integrato della Città metropolitana di Milano e principale sponsor del Parco dell’Idroscalo, avrà anche l’obiettivo di avvicinare i più giovani all’uso consapevole e sostenibile dell’acqua del rubinetto e al rispetto per l’ambiente attraverso eventi, laboratori e percorsi gratuiti, tanto all’aperto quanto all’interno, per scoprire tutti gli aspetti che legano l’acqua alla scienza, alla storia, alla natura e all’energia.

Gestito dalla Cooperativa sociale Alboran, BlueLab si caratterizza per la sua doppia anima: centro didattico durante la settimana e punto di riferimento per bambini e famiglie del Milanese durante i week-end da maggio a ottobre. Il sabato e la domenica dalle 15 alle 18.00, in particolare, sono in programma laboratori tematici che integreranno momenti didattici e esperimenti scientifici. Nel calendario degli appuntamenti c’è anche la Festa dell’Acqua, prevista a giugno e ad agosto, un momento di incontro e condivisione, ma anche di riflessione sulla sua importanza nella vita di tutti i giorni.