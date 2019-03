In San Fedele “Raccontami una storia. Le storie delle donne milanesi raccontate in piazza”

L’iniziativa è aperta: tutti possono mandare un videoracconto personale o di una persona cara, i selezionati saranno invitati a leggere sul palco.

Venerdì 8 marzo, dalle 15 alle 17, in piazza San Fedele “Raccontami una storia. Storie di donne milanesi raccontate in piazza”, per ricordare le donne protagoniste di piccole e grandi vicende.

Un’iniziativa alla quale possono partecipare quelli che hanno una storia, personale o di una persona cara, da far conoscere o ricordare: basta mandare un videoracconto di trenta secondi entro le 12 del 5 marzo al numero Whatsapp +393459943141 o via posta elettronica a storie.donnemilanesi@gmail.com lasciando nome, cognome e un recapito telefonico. Mercoledì 6 marzo verranno comunicate le storie selezionate che saranno lette sul palco.

“Raccontami una storia. Storie di donne milanesi raccontate in piazza” è un’iniziativa realizzata nell’ambito di Milano è Memoria in collaborazione con Fondazione Milano, Civica scuola Paolo Grassi, Toponomastica femminile, Pacta . dei teatri, enciclopedia delle donne e Fondazione Anna Kuliscioff.