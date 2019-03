Municipio 7: una gara di solidarietà promossa dal Presidente regala “una rampa” ai disabili in una scuola

Quando le piccole cose diventano grandi e indispensabili. Il presidente del Municipio 7 Marco Bestetti (F.I) ha soprattutto osservato e preso l’impegno che ai disabili di una scuola, mancava una rampa per accedere agevolmente alle aule. La solidarietà ha offerto il primo quantitativo di soldi per la realizzazione. Anche questo è amministrare con sensibilità. Bestetti scrive su facebook “Oggi abbiamo consegnato alla scuola #Luxemburg del Q.re Olmi i primi 6.171 Euro raccolti per realizzare una rampa che consenta ai ragazzi con disabilità di accedere facilmente alle classi.

Una straordinaria filiera di solidarietà resa possibile grazie alla collaborazione con PEBA Onlus, Unes Supermercato e Mercatini Di Milano.

E alla generosità di tantissimi milanesi. Che voglio ringraziare, uno per uno.

La strada è ancora lunga, ma un motto della scuola recita: “insieme, anche l’impossibile diventa possibile”.

Milano Post