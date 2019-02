Donna nascondeva in cantina pistole e caricatori: arrestata

Una donna intraprendente, ma una soffiata giudicata attendibile arrivata in piazza Beccaria ha suggerito agli agenti di verificare.. Una volta a casa della donna la Polizia locale ha trovato e posto sotto sequestro una pistola semiautomatica Beretta calibro 22 con due caricatori e una pistola semiautomatica Ekol Tuna calibro 8, di fabbricazione bulgara, con un caricatore. Sulle armi, nascoste in cantina, sono in corso accertamenti in merito alla provenienza, in quanto non sono risultate provento di furto. A disporre gli arresti domiciliari per la donna stato il pm di turno. E’ stata arrestata dalla Polizia locale di Milano per detenzione illegale di armi. A finire ai domiciliari è stata una donna pluripregiudicata, con precedenti per ricettazione, spaccio e detenzione d’armi.

