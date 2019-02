R. Lombardia propone: 25 mln per imprese con il bando “Al via”

Su proposta dell’assessore allo Sviluppo Economico, Alessandro Mattinzoli, la Giunta regionale ha approvato una delibera che moltiplica le capacità finanziarie del bando ‘Al via’. Venti milioni di euro per il fondo di garanzia 2019 e 5 milioni come contributi in conto capitale per il 2019: sono queste le risorse che Regione Lombardia metterà a disposizione per il rilancio del sistema produttivo e l’aumento della competitività delle micro, piccole e medie imprese (MPMI). Il provvedimento punta ad attrarre nuovi investimenti sul territorio lombardo facilitando anche l’accesso al credito e lo sviluppo delle medie e piccole imprese che operano in particolare nei settori del manifatturiero, delle costruzioni, trasporti e servizi alle imprese e di quelle agromeccaniche iscritte all’albo regionale. Le azioni previste sono finanziamenti, garanzie gratuite sugli stessi finanziamenti e contributi a fondo perduto in conto capitale.

“Con il rifinanziamento di questa misura – ha detto Mattinzoli as Askanewa – vogliamo moltiplicare in maniera esponenziale il nostro stanziamento. Ricordo che nel 2016 era stata approvata una delibera dove erano stati impegnati ben 108 milioni e fino al 31 dicembre del 2018 sono arrivate 579 domande che, a loro volta, hanno movimentato, a fronte di 360 milioni di euro di finanziamenti richiesti, investimenti per 430 milioni. Il provvedimento di Giunta che abbiamo votato guarda, soprattutto in un momento difficile per il credito, agli imprenditori per facilitarne la richiesta e la domanda di accesso”.

“È una misura che va nella direzione di produrre lavoro e ricchezza per tutti guardando, com’è tradizione della Regione – ha concluso Mattinzoli – soprattutto al nostro tessuto produttivo fatto di piccole e micro imprese”.

