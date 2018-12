Saldi 2019 a Milano iniziano il 5 gennaio

Gli attesi saldi invernali a Milano sono in arrivo Da sabato 5 gennaio i negozi in città applicheranno i saldi invernali 2019. Sarà possibile fare spese a basso costo, ma, inutile sottolinearlo, l’attenzione è d’obbligo. Verificare il prezzo iniziale una buona abitudine e comprare il necessario, senza farsi incantare I saldi invernali a Milano e in Lombardia dureranno fino al 5 marzo 2019. Non sarà così nel resto dell’Italia. Infatti ciascuna Regione vara il suo calendario.

