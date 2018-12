Rifiuti: al via consegna contenitori per raccolta differenziata alle scuole per #Ambienteascuola

Nelle scuole che partecipano al progetto pilota #Ambienteascuola è cominciata la consegna dicirca 2.400 contenitori per la raccolta differenziata di plastica e metallo, carta e cartone e indifferenziata.

Si tratta di un totale di 12mila alunni distribuiti in 540 classi primarie e secondarie di I e II grado, per una trentina di plessi scolastici dei nove Municipi, che parteciperanno a questa prima fase. Milano, che già oggi raggiunge quasi il 60% di differenziata, farà così un ulteriore importante passo avanti.

Oltre alla raccolta, secondo il progetto in quasi tutte le scuole coinvolte, sono già stati effettuati incontri formativi e informativi sia per il personale amministrativo, tecnico e ausiliario, per illustrare il funzionamento e promuovere le corrette prassi del conferimento.

Inoltre ai docenti sono state presentate ulteriori opportunità didattiche collegate, tra cui il contest ‘Cestini in cerca d’autore’ in cui ogni classe personalizzerà in modo creativo i propri contenitori utilizzando qualsiasi tecnica artistica e materiali di riciclo. Una scuola vincitrice sarà poi selezionata per ogni ordine scolastico. Tale scuola riceverà un premio di 500 euro, messi a disposizione da Amsa-Gruppo A2A.

Le adesioni al contest dovranno pervenire entro il 20 gennaio (tramite moduli consegnati durante le formazioni a scuola) ed entro il 31 marzo la consegna degli elaborati .