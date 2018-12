Mariastella Gelmini: “Io sto con Bramini, e tu?”

Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera, si schiera con forza dalla parte di Sergio Bramini, l’imprenditore che con la sua problematica vicenda era stato indicato dai gialloverdi come l’emblema dello Stato da cambiare con il loro nuovo corso.

“L’amara vicenda personale e professionale di Sergio Bramini, l’imprenditore di Monza fallito per colpa dello Stato, è nota a tutti. In campagna elettorale è stato nominato dal ministro Di Maio suo consulente, ma oggi il calvario di Bramini sembra non finire: oltre alla casa rischia di perdere anche gli uffici dell’azienda.

Questa vicenda è lo specchio di un Paese governato male, dove le promesse di chi lo guida si trasformano in fake news. Se dovessimo seguire la tradizione natalizia dovremmo arrivare alla conclusione che il governo Conte – in particolare dopo la batosta subita a Bruxelles e alla luce di quanto sta accadendo in queste ore al Senato per la manovra – meriterebbe un bel sacco pieno di carbone. Ma tornando a ciò che toglie il sonno a migliaia di piccoli imprenditori creditori verso lo Stato, da parte del governo abbiamo visto solo provvedimenti fantasma, dimostrando l’incapacità di mantenere gli impegni presi e di risolvere il problema dei 57 miliardi che, in questo momento, la macchina pubblica deve alle imprese.

Noi abbiamo deciso di portare avanti questa battaglia, sia dentro che fuori dal Parlamento. Abbiamo deciso di stare al fianco di questi imprenditori e abbiamo deciso di mobilitarci anche sul web, dove abbiamo lanciato la campagna social #IoStoConBramini. Perché in gioco c’è il futuro di migliaia di imprenditori, aziende e dipendenti, che dopo aver lavorato una vita si vedono portar via tutto per colpa dello Stato. Questo è inaccettabile. E il governo che fa? Dopo gli slogan da campagna elettorale e le photo opportunity, stiamo ancora aspettando i fatti!