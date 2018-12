Al via i lavori per il Monumento dedicato ai martiri delle foibe

Si farà, finalmente a Milano, il Monumento per ricordare i martiri infoibati, dopo aver negato a loro la dignità di essere morti per amore di una patria desiderata, da un comunismo ottuso e cieco. L’ultimo episodio di sfregio riguarda quella scritta W TITO sul cartello dedicato alle vittime in un paese rispettoso e civile, San Lazzaro di Savena in provincia di Bologna. Milano finalmente ricorderà il silenzio eroico degli italiani dalmati e sloveni. “Tra qualche mese – dice l’assessore Maran – la statua sarà posata a consolidamento della volontà dell’amministrazione di rendere giustizia, attraverso un simbolo concreto, alle vittime di una pagina tragica della storia del nostro Paese”. Contento il presidente del comitato pro Monumento Romano Cramer: “Ringrazio sentitamente il prof. Massimo Pellegrinetti, docente di Tecnologia ed uso del marmo, delle pietre, e delle pietre dure, dell’Accademia di Belle Arti di Brera, per l’encomiabile consulenza e collaborazione nella realizzazione di un sogno della comunità degli esuli giuliano-dalmati di Milano. La Federesuli, organo nazionale delle associazioni degli esuli giuliano-dalmati e il comitato pro Monumento, provvederanno a gestire gli inviti alla cerimonia di inaugurazione rivolti alle massime Autorità dello Stato e agli ambasciatori della Repubblica di Slovenia e della Croazia nello spirito di condivisione della storia e dei valori europei”.

Non posso che esprimere la mia personale soddisfazione, unitamente a quella del partito che rappresento, per la notizia del via alla costruzione di un monumento che ricordi la tragedia delle foibe e dell’esodo giuliano dalmata. A dichiararlo in una nota è l’assessore alla sicurezza, immigrazione e polizia locale, Riccardo De Corato. “Sin dai tempi di Giorgio Almirante, questa è stata una battaglia storica per la destra italiana La battaglia per erigere questo monumento fu avviata da Fdi e da me nel 2014, durante l’Amministrazione Pisapia, assieme al professor Cramer. Il centrodestra, in precedenza, aveva già provveduto a intitolare una strada ai Martiri delle Foibe (vicino a piazza Istria) e a costruire il collegamento tra piazza della Repubblica e porta Venezia “