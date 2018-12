Sarà presto realtà l’autonomia della Lombardia

ilano 22 dicembre – – Il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, in una nota esprime la sua soddisfazione per le decisioni del Consiglio dei ministri in tema di Autonomia: “Un ulteriore e importante passo avanti e una data certa: il 15 febbraio il governo ci presenterà la sua proposta finale per raggiungere l’obiettivo dell’autonomia. Valutiamo positivamente l’impegno dell’esecutivo che anche oggi ha confermato come il percorso che porterà la Lombardia a centrare l’obiettivo dell’autonomia prosegua spedito”, dice Fontana. “Il premier Conte, il vice premier Salvini e il ministro Stefani, nelle loro dichiarazioni di oggi – ha concluso il presidente – hanno confermato che la nostra richiesta, figlia della volontà popolare, sancita con l’esito di un referendum democratico, sarà presto realtà”.

Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, nel corso della conferenza stampa dopo il Cdm per le autonomie, ha precisato: “C’è assoluta unanimità da parte di tutte le forze politiche del governo” sul tema, “vogliamo realizzare anche questo impegno”. Per poi ricordare come i “cittadini delle regioni interessate” si siano “espressi anche in un referendum. Ovviamente – ha poi rimarcato – faremo in modo che non sia un arricchimento per le Regioni del nord interessate e un impoverimento per quelle del sud”. Il premier ha quindi sottolineato di “essere garante della coesione nazionale: condurremo il tavolo con piena consapevolezza e nel rispetto dei principi di sussidiarietà. Noi – ha concluso Conte – stiamo attuando l’articolo 116 terzo comma della Costituzione, non stiamo compromettendo l’architettura costituzionale”.