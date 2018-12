Appello per Radio Radicale

Radio Radicale è a rischio chiusura perché è stato proposto il dimezzamento del compenso per la convenzione che assicura il diritto dei cittadini di ascoltare da una semplice radio i lavori parlamentari.

Ma questa Radio è anche il diritto di ascoltare i congressi e le manifestazioni di tutti i partiti e di consultare online gratuitamente un archivio con decenni di vita politica italiana dove molti, lontanissimi dalle idee radicali, ritrovano la loro storia.

Salviamo Radio Radicale per salvare il nostro diritto a conoscere per deliberare e di conoscere la nostra storia per evitare che si ripetano i suoi episodi peggiori.