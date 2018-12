Victoria’s secrets cancella la storia dell’Excelsior

Prima c’era un cinema, ma dal 2019 tutto cambierà, L’immobile sito in Galleria del Corso dove si trovava il cinema Excelsior ospiterà il più grande flagship store di Victoria’s Secret in Italia. “La vendita consente di completare con successo il ciclo di asset management di questo immobile che, acquisito da Beni Stabili nel 2006, è stato oggetto di un cambio di destinazione d’uso (originariamente cinema / teatro) per addivenire all’attuale destinazione retail – esultano da Beni Stabili – la ricommercializzazione dell’immobile con un significativo aumento del canone è stata positivamente riflessa nelle valutazioni del primo semestre 2018 ed ha permesso di valorizzare pienamente l’immobile beneficiando del momento positivo del mercato immobiliare su high-street retail”. Ma c’è veramente da festeggiare? Anche i cinema sono attività economiche però il loro contenuto culturale è senza dubbio più alto di quello portato da Victoria’s Secret. Senz’altro il proprietario guadagnerà meglio con VS, ed è legittimo, ma rimane difficile considerare la fine di un cinema una buona notizia.

Milano Post è edito dalla Società Editoriale Nuova Milano Post S.r.l.s , con sede in via Giambellino, 60-20147 Milano.

C.F/P.IVA 9296810964 R.E.A. MI – 2081845