Assessore Pozzani (Fi) “Occorrono sequestri a tappeto di ogni genere di merce abusiva ai mercatini di viale Puglie”

” Non più controlli occasionali e impercettibili posti in essere dalla Polizia Locale, ma sequestri a tappeto di ogni genere di merce esposta e venduta abusivamente.”

Gli interventi finora voluti dall’assessore Scavuzzo e comunque dovuti, riproposti ieri sera dalla trasmissione tv “Striscia la notizia” mettono in evidenza il reiterarsi dei reati che puntualmente ogni fine settimana vengono perpetrati in quell’area e saltuariamente perseguiti dalla Polizia Locale (furto, ricettazione, incauto acquisto, contrabbando, traffico di stupefacenti, evasione fiscale, contraffazione).

Ora il fenomeno si è allargato all’esterno in pubblica via, nel tratto di via Sacile, che da viale Puglie adduce ai mercatini.

Domenica scorsa persino il tratto del cavalcavia Puglie in direzione di piazzale Cuoco era interessato all’esposizione e vendita in modo abusivo di merci anche rubate con bancarelle che arrivavano a restringere la corsia di percorrenza dei veicoli. Grave era il pericolo per tutti gli utenti della strada, in particolare per i pedoni.

Ora, prima che scappi l’ennesimo morto per incidente stradale occorre porre fine a questo terzo nuovo mercato che si svolge nell’area e che è appendice di ciò che è in essere all’interno delle due aree private ogni domenica e purtroppo ne è la “naturale conseguenza” .

Il Comune di Milano, a fronte di due mercatini PRIVATI, che fruttano ingenti guadagni ai gestori, non lucra alcunché dal loro svolgersi ma ne ricava al contrario costi sociali elevatissimi che – giova ricordarlo – sono a carico della collettività. E’ il momento di dire basta!

Chiedo, e con me lo vogliono e lo pretendono tutti i cittadini residenti, che il recupero e la messa in sicurezza di quest’area e di tutte le aree perimetrali ai mercatini non sia solo imminente come affermato dal vicesindaco Scavuzzo a “Striscia” (alcuni mesi) ma definitiva e che questo sia solo l’inizio per smantellare i famigerati mercatini della domenica di piazzale Cuoco.

Dando voce all’esasperazione dei cittadini chiedo nuovamente al Sindaco Sala che finalmente emetta un’Ordinanza di chiusura per superiori ragioni di ordine, igiene e sicurezza pubblici.

Rosa Pozzani

Vicepresidente Consiglio di Municipio 4

Presidente Commissione Spec.”Alessandrini e C.E.S”