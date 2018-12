Dalla Regione 15 mln di incentivi per sostituire auto inquinanti

All’interno del bilancio appena approvato di Regione Lombardia hanno trovato posto 15 milioni di euro di contributi per chi deve sostituire un’auto inquinante diesel.

Fra questi 10 milioni sono incentivi per le macchine, mentre gli altri 5 sono riservati ai veicoli commerciali.

L’assessore regionale all’Ambiente Raffaele Cattaneo, ha specificato che si tratta di “risorse importanti”, per limitare l’inquinamento senza “scaricare sui cittadini” i blocchi della circolazione. “Ai divieti – ha spiegato – preferiamo gli incentivi e il bilancio regionale con questi nuovi stanziamenti testimonia la volontà di non scaricare sui cittadini i provvedimenti legati alla circolazione delle auto”.

Ha poi ringraziato l’assessore Caparini che ha saputo prevedere nel bilancio risorse adeguate e anche “chi ha contribuito a portare a termine questo lavoro prezioso per adeguare e bilanciare misure e incentivi”.

