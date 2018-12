Acceso l’albero della legalità nel Municipio 4

“Anche quest’anno abbiamo realizzato l’albero della legalità. Un piccolo ma significativo gesto per ricordare gli agenti, i carabinieri, i magistrati morti per difendere la sicurezza e la giustizia nel nostro Paese”. Lo fa sapere il Presidente del Municipio 4, Paolo Guido Bassi, insieme al suo assessore alla Sicurezza Pietro Celestino. L’installazione, illustra l’esponente della Lega, “è stata realizzata dall’Associazione poliziotti italiani nel piazzale del Centro Civico di via Oglio 18 e consta di un abete natalizio decorato con luci rosse, bianche e verdi e dischi raffiguranti molte vittime del dovere cadute sotto il fuoco assassini di mafia e terrorismo. Sul puntale, l’immagine simbolo dei magistrati Falcone e Borsellino”. Anche l’anno scorso, ricorda Bassi, “avevamo realizzato un albero simile nella vicina piazza Ferrara, che nella notte di Capodanno subì un atto vandalico. Ignoti cercarono di dargli fuoco, evidentemente ‘disturbati’ dal suo profondo significato. Invece di farci scoraggiare, grazie ad API, quest’anno è ancora più bello. Questa – concludono Bassi e Celestino – sta diventando una tradizione del nostro Municipio, che abbiamo intenzione di confermare anche per i prossimi anni”.