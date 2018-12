Minitalia si rilancia

È stato approvato in Consiglio Regionale, su proposta del Gruppo consiliare della Lega, un emendamento al bilancio di previsione 2019-2021 finalizzato a mettere a disposizione risorse economiche per una cifra totale di 3.000.000 di euro da destinare agli Accordi di programma Crespi d’Adda e Minitalia in provincia di Bergamo. Nell’emendamento al bilancio in particolare si intende garantire la copertura finanziaria necessaria al rilancio e della riqualificazione turistica del Parco di Minitalia e della valorizzazione e riconversione della Fabbrica di Crespi d’Adda. L’Accordo Minitalia è stato avviato nel 2009 ed è finalizzato alla riqualificazione ed al rilancio turistico del Parco tematico, mentre quello di Crespi d’Adda ha avuto avvio nel 2016, attraverso la stipula dell’ accordo tra Regione Lombardia, Provincia di Bergamo, Comune di Capriate San Gervasio e Odissea S.r.l., ed è finalizzato al recupero urbanistico ed edilizio dell’ex fabbrica e delle aree immediatamente limitrofe per circa 68.000 mq con destinazione terziario, commerciale, produttivo, ricettivo, espositivo e servizi. “Sono soddisfatto – dichiara l’assessore alla Programmazione Negoziata, Massimo Sertori – che il Consiglio Regionale abbia recepito appieno l’importanza dei progetti , assicurando la copertura finanziaria. Si tratta di interventi di riqualificazione urbana che avranno ricadute positive sul territorio bergamasco”. “Grazie a questo finanziamento, due luoghi simbolo del territorio – commenta l’assessore a infrastrutture, Trasporti e Mobilità sostenibile, Claudia Maria Terzi – potranno rilanciare la propria attrattività dando nuovo impulso al turismo e all’economia. Stiamo parlando di un valore aggiunto straordinario per la Bergamasca: le risorse messe a bilancio forniscono l’opportunità per ripartire e mettere a punto una fondamentale operazione di recupero urbanistico”.