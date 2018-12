Corvetto;”Doccia fredda per Sala, dopo anni di tolleranza sugli abusi dei centri sociali”

“Dopo aver chiuso un occhio per anni di fronte all’abusivismo e ai party illegali dei tanti centri sociali presenti a Milano, per il sindaco Sala e la sua giunta è arrivata una doccia fredda” afferma Gianluca Comazzi, capogruppo di Forza Italia in Consiglio regionale, a proposito di quanto successo domenica al Corvetto, dove un gruppo di antagonisti ha contestato aspramente il sindaco Sala. “Un vecchio proverbio dice “chi è causa del suo mal, pianga se stesso”. Inutile che l’assessore Majorino parli di “contestazione imbecille” quando in tutti questi anni la sinistra milanese non ha mai alzato un dito per tutelare i cittadini, estenuati dalle occupazioni abusive e dagli atteggiamenti prevaricatori dei collettivi. Spero che questo episodio – conclude – spinga il Pd a fare ammenda, chiedendo scusa ai cittadini per avere minimizzato o ignorato le loro ripetute denunce”.



Sulla questione si è espresso anche Alessandro De Chirico, Vicecapogruppo di Forza Italia a Milano: “Questo pomeriggio (ieri ndr), nel mio intervento in apertura di Consiglio comunale, ho espresso la mia solidarietà al sindaco Sala in merito al grave episodio accaduto ieri pomeriggio al Corvetto.- Ho sollecitato, come accade da due mesi a questa parte, la convocazione di una commissione ad hoc per mappare i centri sociali operanti a Milano e stilare in un documento la classifica delle priorità degli sgomberi da effettuare. Dopo gli episodi accaduti lo scorso weekend a San Siro, al Lorenteggio e al Corvetto questa richiesta diventa ancora più urgente. Non bastano le parole di Majorino a stigmatizzare gli episodi di violenza perché nei fatti concreti l’amministrazione di centrosinistra va nell’esatta opposta direzione. Ne sia l’ennesima ulteriore prova il fatto che il presidente Pantaleo si rifiuti di riconoscere che in città c’è un’emergenza. Non bastano nemmeno gli sputi rivolti al sindaco?