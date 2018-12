Teatro Carcano Milano: da giovedì 13 dicembre “Il misantropo” di Molière

Giunge al Carcano il nuovo spettacolo di Valter Malosti IL MISANTROPO (ovvero Il nevrotico in amore) di MOLIERE. In seguito al successo della sua rilettura de La scuola delle mogli, Malosti torna ad affrontare Molière proponendo un Misantropo inedito. Il suo Alceste è un filosofo, un nero buffone, un folle estremista del pensiero. In scena Anna Della Rosa (Célimène), attrice talentuosa, ammirata al cinema nel film premio Oscar La grande bellezza di Paolo Sorrentino, insieme ad un cast di livello: perché Il Misantropo è un testo di grande coralità, che si riscrive in scena e richiede interpreti di grande finezza per far risaltare i chiaroscuri della scrittura molieriana.

Nel 1666 Molière debutta con il Misantropo: una commedia amara e filosofica, anomala e profetica, secondo molti il suo capolavoro – «un classico del Novecento», scrive Cesare Garboli, «scritto tre secoli fa». E’ un testo “al presente”, violento, potente. Una commedia tragica, venata di umorismo instabile, che porta, al di sotto della superficie comica, le ferite e il prezzo costato al suo autore: in essa emergono nevrosi, tradimenti, dolori di un personaggio capace di trasformare il disagio e la rabbia in una formidabile macchina filosofica, esistenziale e politica, che interroga e distrugge qualunque cosa incontri. Questo capolavoro è il dramma di un essere inadeguato alla realtà, la tragedia di un uomo ridicolo, che si scontra con un femminile complesso e moderno, rappresentato dalle tre figure di donna presenti nel testo, una sorta di misteriosa trinità.

Una commedia che coglie Molière al momento di farsi buffone del Re: il grande autore nello stesso anno del Misanthrope collabora alle feste di Saint-Germain, e da quel momento si adopererà più ad organizzare i divertimenti reali.

