Aci: sosta in divieto “conviene”, bassa la probabilità di una multa

Sarebbe molto bassa la probabilità di essere sanzionati quindi, secondo Aci, sostare in divieto oggi converrebbe. L’osservazione è emersa in un convegno di AciMilano a seguito di apposite rilevazioni svolte nella nostra città e in provincia di Monza.

Prendendo in considerazione un mese tipo si può valutare che a Milano vi siano in un mese 2.840.000 divieti di sosta (di cui 508.000 in doppia fila), a Lissone (Monza) circa 17.000 (di cui 3.300 in doppiafila). Se ne desume che a Milano si può prendere una multa 1 volta ogni 28 divieti di sosta commessi, 1 volta su 20 se la sosta è in doppia fila. A Lissone questi dati si ampliano notevolmente con una sanzione accertata su 294 divieti di sosta commessi.

Basandosi su questa rilevazione, “la Commissione Mobilità di Aci Milano chiede un’inversione di tendenza nella gestione della sosta nelle città. I divieti, soprattutto quelli che generano situazioni di pericolo, devono essere maggiormente sanzionati”.