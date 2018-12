Progetto Felicità al Municipio 3, intanto ladri arrampicatori rubano pistola di un poliziotto

Si aggira nei quartieri del Municipio 3 l’angelo della Felicità, nella persona dell’assessore preposto Luca Costamagna (PD) che irradia benessere e allegria. Al suo cospetto anche le biciclette s’inchinano e Dio sa quante piste ciclabili sono state fatte, eliminando posti auto. Partecipa ai rave party abusivi dei centri sociali amici e si bea per l’atmosfera spensierata. Non risulta abbia operativamente e visivamente costruito qualcosa per regalare felicità ai residenti, ma siamo a Natale e magari si può sognare che le problematiche siano andate in letargo, perché una novità è stata annunciata e salutata da Urbanfile con grande entusiasmo, ponendo Milano tra le città più innovative al mondo. Infatti l’assessore con Associazione Manuia organizza un tour per raccontare il progetto e la prossima riunione è prevista il 12 dicembre presso la Sala di via Sansovino 9. Per ora presentano il progetto poi tempo verrà. Ma Lambrate informafacebook specifica che il territorio e la vita dei cittadini “gode” le stesse difficoltà di sempre e gli episodi di piccola criminalità si moltiplicano con una paura diffusa per la mancanza di controlli. E racconta un episodio di questi giorni, ignorato dalla stampa: ladri arrampicatori rubano la pistola d’ordinanza nella casa di un poliziotto. “La notizia non è uscita su nessuna testata giornalistica, forse per non intaccare l’idea dell’isola felice che si vuol far passare di Milano e del Municipio 3. La gravità della sottrazione aveva fatto intervenire la scientifica per ricostruire la dinamica del furto, che è la medesima utilizzata da anni in questo quartiere attorniato da malviventi che vivono illegalmente negli stabili dismessi del circondario. A distanza di 4 giorni, i ladri sono ritornati al civico 3 di via Caduti in Missione di Pace arrampicandosi nuovamente sin sul balcone, quasi a finire un’opera inconclusa ma questa volta sono stati avvistati e fatti scappare dai vicini che hanno allertato le forze dell’ordine.

La paura è che questi delinquenti siano in possesso dell’arma rubata e che la utilizzino nei prossimi loro delitti.

Purtroppo i responsabili della nostra sicurezza giocano a dipingere le panchine del quartiere mentre i criminali entrano nelle nostre case e le saccheggiano”