Non è un governo per donne

Il governo a Cinque Stelle non è per le donne. Secondo una rilevazione di OpenPolis. La situazione è abbastanza generale è vero: dai comuni, alle regioni, passando per parlamento nazionale ed europeo la quantità di donne, e la qualità dei loro incarichi, non regge il confronto con gli uomini. Ma nell’attuale esecutivo per esempio, le donne sono solo il 17,19% della squadra di governo, percentuale più bassa dal governo Letta ad oggi. Nel governo Conte ci sono solo 11 donne, 5 ministro (Bongiorno, Grillo, Lezzi, Stefani e Trenta) e 6 viceministro/sottosegretario (Borgonzoni, Castelli, Castiello, Del Re, Gava e Pesce), numeri così bassi non si vedevano dai primi anni Duemila. Se questo è il cambiamento possiamo dire che questo non è il momento per le donne.