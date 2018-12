Le auto usate sono un affare?

Il mercato dell’usato in Italia

Come scegliere al meglio

Il mercato dell’auto usata nel nostro Paese è in continua crescita, nonostante l’intero mondo dell’automotive non stia vivendo uno dei suoi periodi migliori. Ogni anno il numero di vetture di seconda mano scambiate è in regolare crescita, fino a quasi a superare la percentuale di vetture nuove. Le motivazioni di queste scelte sono da correlare sicuramente ai prezzi medi delle auto nuove, che vengono spesso quasi dimezzati scegliendo un modello alla seconda immatricolazione. Le auto usate a Milano sono per altro molto diffuse, cosa che rende assai facile trovare proprio il modello che si cerca, a un prezzo particolarmente conveniente, senza dover rinunciare a optional di ultima generazione e alla sicurezza di un mezzo che ha pochissimi anni di vita.

L’usato preferito dei clienti



Il concetto di auto usata è molto ampio e comprende sia mezzi a chilometri zero, sia automobili usate fino allo stremo delle loro possibilità, offerte a prezzi irrisori, adatte a chi fa spostamenti sporadici nel corso dell’anno e solo per tragitti brevi. In linea di massima l’italiano che preferisce una vettura usata a una nuova tende però a rivolgersi soprattutto ai modelli si di seconda mano, ma non strapazzati da un utilizzo intensivo. Stiamo quindi parlando di vetture che hanno alle spalle una breve percorrenza, il cui valore è comunque assai ridotto rispetto ai modelli completamente nuovi. Per scegliere la vettura giusta è comunque importante verificare alcune peculiarità essenziali, come il chilometraggio effettivo, la presenza di segni o botte sulla carrozzeria, l’usura degli interni. Questo perché il vero affare lo si fa scegliendo un’auto di seconda mano ben tenuta, con tutti i tagliandi e la manutenzione svolti con la corretta periodicità, che non abbia mai subito incidenti di una certa importanza.

Dove trovare le auto migliori

Come dicevamo, sono molti gli italiani che rinunciano all’auto nuova per scegliere un mezzo usato; questo è possibile anche perché altrettanti nostri connazionali sostituiscono spesso la vettura, quindi il mercato dell’usato è ricco di interessanti opportunità. C’è chi tende a pensare che il venditore migliore sia un privato, che ci propone la sua vettura permettendoci di visualizzarla e verificarla, ma le cose in realtà sono del tutto diverse. Se si desidera scegliere una vettura di seconda mano è importante rivolgersi agli autosaloni specializzati, questo perché avremo non solo un mezzo che è già stato controllato in ogni sua parte, ma anche almeno 12 mesi di garanzia. Inoltre spesso i privati tendono a cercare l’acquirente per la loro vettura tramite un annuncio perché desiderano ottenere di più dell’effettivo valore dell’auto, facendolo sborsare a noi ovviamente. Oggi sono numerosi gli autosaloni che propongono esclusivamente auto usate o a chilometro zero, offrendo un ampio parco macchine tra cui scegliere, a prezzi altamente concorrenziali. Una vettura a chilometro zero viene in genere proposta con sconti che partono dal 10% sul valore del nuovo: un risparmio elevato per una vettura in pratica mai utilizzata.