“Con tutto il cuore” con Vincenzo Salemme

Teatro Manzoni – CON TUTTO IL CUORE – commedia scritta, diretta e interpretata da VINCENZO SALEMME – 11 dicembre – 1 gennaio

Al centro della vicenda il mite insegnante di lettere antiche Ottavio Camaldoli, che subisce un trapianto di cuore ma non sa che il cuore ‘nuovo’ è quello di un feroce delinquente, Pasquale Mangiacarne morto assassinato, il quale prima di morire ha sussurrato alla mamma le ultime volontà: che il proprio cuore possa continuare a pulsare anche dopo la sua morte, affinché colui che lo riceverà in dono (Ottavio), possa vendicarlo.

Ottavio, pur avendo cambiato il cuore, non ha modificato il carattere e non ha intenzione di trasformarsi in assassino. Lui che già subisce le angherie della ex moglie e del suo compagno, che è remissivo con la figlia ventenne che vive con lui, che si fa abbindolare da un finto infermiere e da una finta governante indiana, che ha sempre rispettato la legge, questo uomo dovrà sottostare alla prepotenza della Signora Carmela (mamma di Mangiacarne) e sarà costretto a diventare un duro capace di rendere il proprio cuore chiuso come la pietra.

Per San Silvestro sono previste 2 recite, alle ore 17,30 e alle ore 21,30. Al termine della recita delle 21,30, allo scoccare della mezzanotte, si brinderà al nuovo anno con spumante, panettone e un buffet di dolci insieme a Vincenzo Salemme e alla sua Compagnia.

Inoltre in occasione della recita delle ore 21,30 sarà possibile cenare nel foyer del Teatro a partire dalle ore 20,30, info su prenotazione, prezzo e menù sul sito del Teatro www.teatromanzoni.it.

ORARI: feriali ore 20,45 – domenica ore 15,30

26 dicembre ore 17,00 – San Silvestro ore 17,30 e 21,30 – 1 gennaio ore 18,00 . riposo 24 e 25 dicembre

da martedì a venerdì Poltronissima Prestige € 35,00 – Poltronissima € 32,00 – Poltrona € 23,00 – Poltronissima under 26 € 15,50

sabato, domenica, festivi Poltronissima Prestige € 39,00 – Poltronissima € 35,00 – Poltrona € 25,00 – Poltronissima under 26 € 17,50

31 dicembre ore 17,30: Prestige € 55,00 – Poltronissima € 40,00 – Poltrona € 30,00

31 dicembre ore 21,30: Prestige € 110,00 – Poltronissima € 77,00 – Poltrona € 55,00

info 02 7636901