Meteo Milano: nubi e deboli piogge oggi, bel tempo sabato

Previsioni meteo Milano, venerdì, 7 dicembre: Tempo nebbioso per gran parte giornata. Peggioramento in serata con deboli piogge, sono previsti 6mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 9°C, la minima di 4°C, lo zero termico si attesterà a 3300 m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Ovest-Nordovest, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da Ovest. Nessuna allerta meteo presente.

sabato, 8 dicembre: Bel tempo con sole splendente per l’intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 16°C, la minima di 8°C, lo zero termico si attesterà a 1850 m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Ovest-Nordovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Ovest-Nordovest. Nessuna allerta meteo presente.

