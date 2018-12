Bocciato emendamento per orfani di femminicidio. Carfagna “Una bastardata”

In Italia dal 2000-2014 ci sono stati migliaia di nuovi casi di orfani che hanno perso la madre perché uccisa dal padre, poi suicida o successivamente detenuto.

Il mio emendamento chiedeva di finanziare con 10 milioni di euro un fondo per aiutare quelle famiglie che si prendono cura di questi minori.

Continueremo a lottare per questa misura di civiltà.

Quando la commissione Bilancio della Camera respinge un emendamento alla Manovra che stanzia di 10 milioni di euro a sostegno delle famiglie affidatarie degli orfani di femminicidio, quando vedo lo Stato che volta le spalle a chi cresce questi bambini sopravvissuti a una tragedia, mi salgono alle labbra parole dure, anche quelle che di solito non appartengono al mio solito linguaggio.

Sono certa che Forza Italia riproporrà il mio emendamento al Senato, perché questa battaglia di giustizia va combattuta vinta.

Per questo non ho nessuna intenzione di cedere.

#M5S e #Lega hanno trovato soldi per detassare i massaggi e i trattamenti di bellezza negli hotel, per consentire ai turisti di fare shopping con 15 mila euro in contanti e far costare meno la birra prodotta nei birrifici artigianali.

Promettono il reddito di cittadinanza, assumono fantomatici “navigator”, ma non sono riusciti a far spuntare 10 milioni di euro per migliaia di bambine e bambini che hanno spesso assistito all’assassinio della madre da parte del padre. È una vergogna che tradisce tutti gli impegni pubblici presi dai partiti della maggioranza e rompe un clima che su queste tematiche così delicate è sempre stato bipartisan, di ascolto e confronto concreto.

Bocciare il nostro emendamento per istituire un fondo per le famiglie affidatarie di orfani di femminicidio è semplicemente una 𝗕𝗔𝗦𝗧𝗔𝗥𝗗𝗔𝗧𝗔.

