Le riflessioni di un cittadino: la politica e la realtà

Gran parte della politica è sempre più distante dalle reali esigenze del paese.

I reali problemi ritenuti minimi da certa parte mondo politico sono in realtà vissuti dal semplice cittadino in modo assolutamente negativo. La crisi economica del paese ed in parte dall’europa non viene nella sua negatività percepita.

Le aziende, soprattutto le piccole, stentano a sopravvivere per mancanza di fatturato sempre più in diminuzione, accompagnate da super tassazioni, affitti oltremodo elevati e burocrazia opprimente. Cose purtroppo risapute, ma non affrontate con decisione.

Basta soffermarsi sulle continue promozioni presenti sul mercato (vedi Black Friday) che fra un po’ diventera “Black Year”. Ed anche le semplici liquidazioni non hanno piu l’attrattiva di un tempo.

Purtroppo le attività non assumono più se non con contratti a termine.

La favola di un dipendente in uscita con uno nuovo in entrata, è pura fantasia.

E banche sempre più in difficoltà trattano i piccoli sempre peggio, negando crediti.

I pensionati (per chi ci arriva) vivono spesso una situazione di rinunce, e ancor piu spesso sono costretti ad aiutare figli e nipoti.

Potremmo andare avanti all’infinito.

Magra consolazione di fronte ad una politica sempre più arrogante, vi sono però alcuni esponenti (spesso minori) che portano avanti un tracciato onesto ed esemplare spesso intralciato dai loro stessi colleghi.

Individuiamo queste poche realtà, aiutandole incoraggiamole, votiamole.

Nella speranza che qualcosa cambi.

Alessandro Prisco