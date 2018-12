Bilancio, Comazzi: “Da F.I. grande aiuto alle imprese. 19 milioni per sistemi sicurezza, sostegno al credito e salvaguardia ambientale”

“A riprova della nostra attenzione al mondo delle imprese, questa mattina (ieri ndr) Forza Italia ha fatto approvate in commissione regionale Bilancio una serie di emendamenti che nei prossimi 3 anni costituiranno un grande aiuto per il tessuto produttivo del territorio” afferma Gianluca Comazzi, capogruppo di Forza Italia in Consiglio regionale. “Grazie anche all’operato dell’assessore allo Sviluppo economico Mattinzoli, le nostre misure prevedono fondi per ben 19 milioni nell’arco del triennio 2019/2021, che consentiranno di investire sulla sicurezza (sistemi antifurto, antirapina o antintrusione ad alta tecnologia), riattivare un fondo per il sostegno al credito per le imprese cooperative e ridurre il consumo energetico e l’impatto ambientale. Un grande risultato – conclude Comazzi – del quale andiamo orgogliosi. Il comparto imprenditoriale è la spina dorsale della nostra economia, e il sostegno di Regione Lombardia non verrà mai a mancare”.

Milano Post è edito dalla Società Editoriale Nuova Milano Post S.r.l.s , con sede in via Giambellino, 60-20147 Milano.

C.F/P.IVA 9296810964 R.E.A. MI – 2081845