Le doverose scuse di Granelli su piazza Repubblica

Granelli giustamente si scusa per i disagi causati dal traffico in piazza della Repubblica. “Le mie scuse ai cittadini per il disagio subito e il grazie per la pazienza dimostrata” ha detto l’assessore comunale dopo aver stravolto la mobilità in una delle piazza principali della città. La voglia di fare, anche quando sembrerebbe insensato, travolge una giunta che sembra priva di idee forti. E fattibili. L’unico risultato è un caos in uno dei pochi punti felici, e fondamentali della viabilità. Speriamo che Granelli debba smettere di scusarsi, soprattutto per idee come queste, intanto il sindaco Sala registra un’altra figuraccia: la giunta del fare, per come si è presentata, fa così così.