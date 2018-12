La legalità ritorna nel Palazzo della Vergogna grazie al senso civico e alla volontà dei soli cittadini, dopo anni di malagestione

Hanno sconfitto l’arroganza e il dispotismo dell’illegalità, nel nome del diritto, della determinazione, della perseveranza. Sono i cittadini che vivono oggi in via Porpora 161 che hanno sperato, cercato, masticando ogni giorno una conquista, anche se piccola, per quella visione di rinascita da perseguire. Con la fierezza di chi ottiene, può mostrare, perché la lunga attesa li ha premiati. Ma il groviglio di abusi inconfessabili, di complicità nascoste, di affari illegali, di connivenze inimmaginabili erano difficili da conoscere ed eliminare. Necessitava una persona responsabile che avesse tempo e cura per conoscere, verificare, seguire i lavori, ma soprattutto ascoltare le mille istanze di chi crede ancora che si può, anzi si deve riportare alla normalità e alla legalità un frammento storico e dignitoso di Milano. Il senso civico di Ivano Esposito ha abbracciato una causa apparentemente disperata. “Il Cairo”, così veniva chiamato lo stabile, era ricordato come il palazzo della trasgressione, meglio: il palazzo della Vergogna. Per una storia lunga e mai risolta. Spaccio, droga a fiumi, occupazioni abusive, prostituzione, minacce, ricatti, degrado e aggressioni. I residenti legali in minoranza subiscono e si sentonmo prigionieri in casa. Un “fortino” diventato zona franca per un’illegalità diffusa e per il predominio dell’amministratore spesso complice dei migranti e della malavita. Racconta Esposito “Il 18 Febbraio 2016 a fatica abbiamo raggiunto la maggioranza per cercare di cambiare l’ amministrazione, e finalmente dopo 5 anni di tentativi, è stato eletto nuovo amministratore, Fabio Fenaia.”

Un passo importante, ma poi..

Il vecchio amministratore aveva creato in 27 anni, non solo il degrado in cui versava il condominio, ma anche una cerchia di fedelissimi, e costituito attorno a sè un consenso dettato da favoritismi e rapporti clientelari sotterranei. In pratica con una minoranza gestiva la maggioranza dei condomini, evitando ogni decisione in assemblea contro i suoi interessi. Le morosità erano altissime, alcuni proprietari non hanno mai pagato le spese condominiali per oltre vent’anni, altri addirittura neanche il mutuo avevano pagato, e così è stato per oltre dieci appartamenti e l’impresa di pulizia era indietro di 22 fatture. Il forte debito condominiale e la situazione di fortissimo degrado, aveva addirittura portato i condomini ad abbandonare l’immondizia in cortile e nelle parti comuni, si ripetevano scene di cumuli di immondizia abbandonati ovunque”

Con la nuova gestione cambia tutto?

L’inizio è stato richiamare l’attenzione delle forze dell’ordine, che hanno risposto in maniera significativa, con retate e con alcuni arresti, quindi sono stati allontanati molti spacciatori e delinquenti abituali, di varie nazionalità, ovviamente non mancavano le minacce di morte ai pochi condomini che si erano opposti al declino. Successivamente abbiamo iniziato a creare cordate tra condomini e nuovi investitori e selezionare le persone che acquistavano gli appartamenti a buon prezzo, per sostituire i vecchi proprietari, morosi con il condominio e con la banca, in oltre un anno abbiamo recuperato oltre 150 mila euro, e ridotto altre perdite, grazie alla vendita all’asta di molti appartamenti.

Abbiamo costituito una task force interna di persone che hanno contribuito alla bonifica, al controllo, praticamente abbiamo reinventato tutto, rimettendo ordine, e dando i messaggi di cambiamento. Purtroppo ci sono voluti due anni per eliminare gli inquilini abusivi. Oggi la nostra pazienza merita ampiamente questa rinascita. Abbiamo fatto tutto da soli, con fiducia.” (i due link riportano l’elenco dei lavori di ristrutturazione fatti)

Ora Milano ha riacquistato un “pezzo” perduto e il “grazie” ai cittadini perbene che si sono impegnati è dovuto.