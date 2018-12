Feste di Sant’Ambrogio: ATM comunica le modifiche all’orario di metropolitane e linee di superficie.

L’utilità e la chiarezza di Milano events.it è un’ottima guida per le feste di Sant’Ambrogio. La necessità di conoscere rendono più pratici gli spostamenti. Riportiamo il quadro:

Orari di metropolitane e linee di superficie

Venerdì 7 dicembre: orario del sabato sull’intera rete. Le linee 709 e 926 seguono il servizio del lunedì-venerdì.

orario del sabato sull’intera rete. Le linee 709 e 926 seguono il servizio del lunedì-venerdì. Sabato 8 dicembre: orario festivo sulle linee di superficie, orario del sabato in metropolitana.

orario festivo sulle linee di superficie, orario del sabato in metropolitana. Venerdì 7, sabato 8 e domenica 9 dicembre: metropolitane potenziate.

ATM Point: Venerdì 7 e sabato 8 dicembre gli ATM Point di Duomo, Cadorna e Centrale sono aperti dalle 7:45 alle 20.

Parcheggi: I parcheggi a raso di Cologno Nord, Gessate, San Leonardo, Romolo e Lorenteggio sono utilizzabili gratuitamente senza la presenza di personale Atm, dalle ore 20 di giovedì 6 dicembre alle ore 7 di lunedì 10 dicembre. Forlanini è aperto a pagamento con orario continuato. I parcheggi a raso di Quarto Oggiaro e Crescenzago sono chiusi dalle ore 20 di giovedì 6 dicembre alle ore 7 di lunedì 10 dicembre. Tutti i parcheggi multipiano sono aperti a pagamento dalle 6 all’1 di notte. Il parcheggio a rotazione di Einaudi resta chiuso dalle ore 21:30 di giovedì 6 alle ore 7 di lunedì 10.

Metro leggera Gobba-San Raffaele: Venerdì 7 e sabato 8 dicembre, il collegamento di metropolitana leggera Cascina Gobba-San Raffaele segue il servizio festivo, quindi dalle 13 alle 20 con una frequenza di 15 minuti.

Nelle altre fasce orarie, per raggiungere l’ospedale è possibile utilizzare la linea 925. I bus partono dal capolinea che si trova fuori dalla stazione Cascina Gobba della linea M2, destinazione via Cervi a Milano 2, con la fermata in prossimità dell’ospedale San Raffaele in via Olgettina.

Biglietti per la metropolitana: meglio con carte contactless

Potete fare il biglietto della metropolitana direttamente al tornello con una carta contactless. Basta avvicinare la carta al tornello della stazione di partenza per entrare e avvicinarla al tornello della stazione di arrivo per uscire (anche nelle stazioni dove l’uscita è libera). Non serve registrarsi al servizio, neanche la prima volta. Il sistema calcolerà automaticamente la tariffa corretta per il vostro viaggio.

Per saperne di più e scoprire se la vostra carta è abilitata, visitate questa pagina.

Altri modi per comprare i biglietti

In alternativa alle rivendite autorizzate (per esempio, le edicole), che nei giorni festivi potrebbero essere chiuse, potete acquistare i biglietti ai distributori automatici in metropolitana e agli Atm Point. Potete comprarli anche inviando un sms al 48444.