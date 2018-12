Gli ascensori guasti verso i binari sono l’incubo dei disabili, a Milano nel 2018

L’ascensore efficiente diventa l’occasione per essere liberi, la condizione per sentirsi vivi, un parametro per essere apparentemente normali. Il disabile ha una pazienza lunga e silenziosa, i suoi diritti vengono discussi quasi sempre in forma teorica, nella realtà anche l’arrangiarsi è un limite insormontabile. Quelle barriere sono macigni che paralizzano, sono l’indifferenza di chi non sa presumere e anche nel 2018 si raccontano ancora episodi all’apparenza impossibili. . “Sono uscito da lavoro un po’ più tardi del solito”, racconta a ilGiornale.it un manager disabile che abita a Cairate (Varese) e lavora a Milano, “La stazione più vicina è quella di Porta Genova, ma so che lì non c’è un ascensore, così mi faccio 700 metri per andare a Romolo”. La destinazione? La stazione di Garibaldi, da cui prendere il treno per andare a casa. “Ma non posso prendere la metro perché alla fermata della verde a Garibaldi non ci sono ascensori. Ci sono solo i montascale, che non prendo più perché sono totalmente inaffidabili: più volte sono dovuti intervenire i vigili del fuoco”, racconta, “Per non parlare dei tram… Quasi tutti inaccessibili”. E l’inferno di chi si è informato, ha scelto il percorso più redditizio, si ferma davanti all’inefficienza e all’abbandono. Questo il tragitto “Così ogni giorno Simone prende la metro fino a Cadorna, raggiunge la stazione ferroviaria e prende un treno fino a Bovisa e poi un altro fino a Garibaldi, dove c’è un treno raggiungibile in carrozzina. Qui cambia ancora e ne prende uno che lo porta a casa.” Ma se trova un ascensore che non funziona, tutti i consigli non superano l’ostacolo e l’accesso al trasporto diventa un miraggio. Anche giorni fa, quando è tornato con mezzi privati. Tutto deve filare senza intoppi perché chi amministra dimentica i controlli, non sa che una rottura può durare tempi biblici, che Milano, soprattutto non ha ancora risolto o tentato di risolvere il problema delle barriere architettoniche. Per dire: sensibilità zero