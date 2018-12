Dall’8 Dicembre chiusa per un mese la Tangenziale Ovest tra l’A 8 e Rho

Per la carreggiata Nord (direzione A8-Laghi) percorsi alternativi prevedono l’uscita 1a Pero-Fiera (km 3+050) per il successivo ingresso in Autostrada A8 attraverso il Raccordo Fiera, oppure l’uscita 2 MI-Gallaratese (Km 5+731) per il successivo ingresso in Autostrada A8 attraverso il Raccordo Cascina Merlata.

Per quanto riguarda invece la carreggiata sud (direzione A1-Bologna) è possibile scegliere tra varie soluzioni. Il traffico dell’Autostrada A8 dovrà proseguire in direzione Milano fino allo svincolo Fiera (A8, Km 2+100) per poi fare ingresso in A50 Tangenziale Ovest attraverso il Raccordo Fiera. In alternativa i veicoli potranno proseguire in direzione Milano ed uscire allo svincolo Cascina Merlata/MI-Gallaratese (A8, Km 0+300) per il successivo ingresso in A50 Tangenziale Ovest attraverso il Raccordo Cascina Merlata.