Piazza Repubblica monumento alla incapacità di Sala e Granelli

Ne parlo da mesi ma adesso se ne sono accorti tutti. Parlo dell’incrocio di Piazza Repubblica oramai monumento alla incapacità della Giunta Sala.

Qui è stato aggiudicato un appalto da 1.3 milioni per realizzare una pista ciclabile di 300 metri che collega le piste esistenti su Bastioni e Vittor Pisani.

Il cantiere, più volte prorogato, è durato più di 2 anni e mezzo (per 300 metri!!) essendo partito ad aprile 2016. Gli operai si vedevano poco, ancora meno i tecnici comunali che dovrebbero vigilare sui lavori svolti. Prova ne sia che hanno piazzato 350 pali, moltiplicando cartelli e segnaletica senza il minimo coordinamento.

L’abbandono del cantiere ha creato intralci alla circolazione. Negli ultimi giorni però la situazione è precipitata: i nuovi semafori venivano installati da 2 operai e non funzionavano, mentre una decina di vigili dirigeva il traffico.

Il restringimento di Viale Montesanto e di Bastioni ha provocato file e congestione del traffico da Piazza Oberdan a XXV Aprile. Ogni pomeriggio un inferno.

Tassisti, residenti, ripetuti interventi in Consiglio Comunale del sottoscritto, ma Granelli non é mai intervenuto. Eppure è impensabile che né lui né il Sindaco siano mai passati da quello snodo.

In pratica per fare una una pista ciclabile inutile (nessuno la fa in salita verso i bastioni preferendo i giardini) ci hanno messo 2 anni e mezzo e hanno ristretto un punto nevralgico del traffico. Così si produrrà molto più inquinamento oltre ai disagi.

L’atteggiamento del Comune però è compiaciuto: forse pensano che se la gente rimane imbottigliata magari poi prenderà i mezzi pubblici o la bici come nei loro desiderata.

Piazza Repubblica è oggi un autentico monumento allo spreco di denaro, alla incapacità di seguire i cantieri, alla ossessione anti auto di questa Giunta.