Telecamere negli asili nido, F.I. “Battaglia di civiltà per tutelare bambini e personale”

“L’approvazione del pdl che prevede l’installazione di dispositivi di video sorveglianza all’interno degli asili nido e delle scuole dell’infanzia della Lombardia è un risultato che mi rende particolarmente orgoglioso. Tutelare il benessere dei bambini e delle insegnanti rappresenta per me una vera e propria battaglia di civiltà” afferma Gianluca Comazzi, capogruppo di Forza Italia in Consiglio regionale. “Troppo spesso le cronache giornalistiche documentano violenze e soprusi a danno di tanti bambini inermi. Le istituzioni hanno il dovere di porre un argine a questa triste deriva. Tengo inoltre a precisare – conclude – che i filmati potranno essere visionati solo dalle autorità in presenza di una denuncia: la privacy sarà assolutamente garantita.”. A commentare l’esito della votazione anche la consigliera Simona Tironi, relatrice del pdl: “Questa proposta rappresenta una delle mie prime sfide sin dall’inizio della legislatura. Oltre a questo, puntiamo molto anche su corsi di formazione per operatori e personale. Nella mia doppia veste di di esponente politico e mamma di una bambina piccola – conclude – desidero che le scuole siano una seconda casa per i nostri bambini: violenza e soprusi non devono trovare spazio al loro interno, né oggi né mai”.

