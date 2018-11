BricoCenter: tutte le assunzioni in corso

Il primo negozio Bricocenter, appartenente al gruppo Rinascente, fu aperto nel 1982 a Venaria (TO) oggi Bricocenter, leader nella Distribuzione Organizzata, è la più grande catena di bricolage in Italia specializzata in edilizia, giardinaggio, decorazione, illuminazione, arredo bagno ed altro. L’azienda oggi fa parte del gruppo ADEO, uno dei più importanti leader del settore “fai da te” presente in 13 paesi con circa 105.000 collaboratori e 13 insegne. Per Bricocenter i clienti rappresentano una risorsa molto importante per questo i dipendenti che lavorano all’interno dei negozi devono saper ascoltare e seguirli passo passoorientandoli nell’acquisto dei prodotti. Sul sito dell’azienda, nella sezione lavora con noi, è possibile trovare diversi annunci per la ricerca di giovani, … continua a leggere

Milano Post è edito dalla Società Editoriale Nuova Milano Post S.r.l.s , con sede in via Giambellino, 60-20147 Milano.

C.F/P.IVA 9296810964 R.E.A. MI – 2081845