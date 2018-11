Berlusconi: “In piazza: oggi M5S-Lega negano un futuro di libertà e prosperità”

Milano 23 novembre -Berlusconi parla ai parlamentari e amministratori di Abruzzo, Basilicata e Umbria, accolti ieri sera a Palazzo Grazioli, e ha ribadito un’idea che gli è cara: “Il centrodestra si conferma ogni giorno di più a tutti i livelli come unica proposta di governo vincente e credibile per dare una risposta ai problemi del Paese. Ho espresso in tante sedi, ma voglio ripeterlo ancora una volta l’augurio ed anche la certezza che presto a livello nazionale si tornerà a questa formula, accantonando la deleteria parentesi del governo giallo-verde, che gode di un consenso effimero, e che è destinato a crollare sotto il peso delle sue contraddizioni”. Dopo avere esaminate le prospettive elettorali delle due regioni, Abruzzo e Basilicata, che votano nei prossimi mesi per l’elezione dei consigli regionali. “Sono certo”, ha affermato Berlusconi, “che in entrambe le Regioni il centro-destra unito abbia ottime probabilità di vittoria. Si tratta di regioni che negli ultimi anni sono state malgovernate dalla sinistra e che ora potrebbero essere sottoposte al dilettantismo e all’incompetenza ideologica dei grillini. Ogni elezione regionale conferma, come è avvenuto nei mesi scorsi in Molise, in Friuli Venezia Giulia e in Trentino, due cose importanti: la vittoria della coalizione di centrodestra, e il ruolo decisivo, per rendere possibile tale vittoria, di Forza Italia”.

