A Cascina Linterno nasce La libreria del sabato con volumi “sospesi”

Si diffonde nei luoghi decentrati, piccole oasi di persone che non hanno risorse culturali, ma con l’occasione di poterlo fare, leggono un libro. Per capire, riflettere, sognare. Soprattutto ampliare un immaginario di personaggi, di paesaggi, di visioni. E quel piacere di riconoscersi e di riconoscere che strappa un sorriso anche nei giorni di pioggia. Non importa essere ricchi o poveri, patiti della lettura o distratti, conta una motivazione di gusto, di aggregazione.

La notizia è di Repubblica che intervista Sergio Levino, fondatore di librieletture.com. “L’idea nasce per creare un presidio letterario a Cascina Linterno. Una piccola libreria, con circa cinquanta volumi, che funge da punto di appoggio e di resistenza sul territorio, come è nello spirito di Progetto lettura, organizzato da librieletture.com e dall’Associazione nazionale piccoli comuni italiani (Anpci) per portare volumi e scrittori nelle zone in cui la presenza di una popolazione limitata non consentirebbe la sopravvivenza di una libreria tradizionale” Ma l’intuizione vincente è il libro sospeso, che prevede che un lettore acquisti un volume e lo lasci in regalo per chi entrerà dopo di lui. Si crea spontaneamente una educazione al bello, alla scoperta di un autore. L’iniziativa che ricorda il successo del caffè sospeso, stimola alla conservazione e alla curiosità delle altre opere dello scrittore. Specifica Repubblica “il senso della seconda iniziativa speciale, riservata a un numero limitato di titoli: il “Presta libro”, la possibilità di portare a casa un volume per valutare se piace e decidere se acquistarlo o restituirlo… la piccola libreria apre tutti i sabati pomeriggio dalle 15 alle 18, sotto i portici nelle giornate di bel tempo o nella stanza del camino e nella chiesetta in caso di pioggia.” Luoghi pieni di fascino che hanno incantato anche Petrarca