Influenza, le ricette delle donne Coldiretti per sconfiggere i malanni dell’inverno

Limone, miele e altri toccasana provenienti direttamente dalla cucina per battere mal di gola, raffreddore, influenza e tosse. Il gruppo Donne Impresa Coldiretti di Milano, Lodi e Monza Brianza presenta “I rimedi naturali contro i malanni di stagione” in occasione della seconda giornata della Fiera Autunnale di Codogno (LO). Domani, mercoledì 21 novembre, dalle ore 14.30 alle 16.30, la presentazione del libro “Spunti antichi per donne moderne” sarà l’occasione per imparare a curare i disturbi tipicamente invernali usando prodotti facilmente reperibili in dispense e frigoriferi.

La dimostrazione si terrà nello stand Coldiretti all’interno del Padiglione Commerciale del quartiere fieristico di via Medaglie d’Oro 1, che dalle 12 alle 13 ospiterà anche lo showcooking dei cuochi contadini di Campagna Amica con i piatti della tradizione usando ingredienti a km zero. Sarà inoltre allestita la mostra dei prodotti della Filiera Agricola Italiana venduti nella rete della grande distribuzione sul territorio lodigiano e milanese, mentre verranno raccolte le firme della petizione europea “Eat original! Unmask your food” (Mangia originale, smaschera il tuo cibo), promossa da Coldiretti e Fondazione Campagna Amica per chiedere alla Commissione UE di agire sul fronte della trasparenza e dell’informazione al consumatore sulla provenienza di quello che mangia.

Ancora mercoledì 21, dalle ore 9 alle 17 – conclude la Coldiretti di Milano, Lodi e Monza Brianza – sempre in viale Medaglie d’Oro, proprio di fronte all’ingresso principale del quartiere fieristico, i consumatori troveranno un mercato straordinario di Campagna Amica, con le eccellenze agroalimentari di una decina di aziende agricole, dall’ortofrutta ai formaggi, dai salumi al vino, dalle farine al miele oltre ad olio, conserve, spezie, zafferano, succhi e agricosmesi.