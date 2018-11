Ferrovie dello Stato assume giovani. Candidatura entro il 2 dicembre

Continua il percorso di valorizzazione del personale e il piano di assunzioni per il periodo 2019-2026 previsto da Ferrovie dello Stato (FS). Nata nel 1905 oggi Ferrovie è tra le più grandi realtà industriali in Italia, con una lunga storia, uno dei motori di sviluppo più importanti che ha contribuito alla crescita del Paese. Per poter partecipare a queste nuove assunzioni basta inviare la propria candidatura entro il 2 dicembre 2018 e partecipare al Recruiting day targato FS. Il Gruppo è alla ricerca di persone dinamiche, brillanti, flessibili, curiose, con capacità di adattamento, con un approccio digitale, aperte al cambiamento… continua a leggere

Milano Post è edito dalla Società Editoriale Nuova Milano Post S.r.l.s , con sede in via Giambellino, 60-20147 Milano.

C.F/P.IVA 9296810964 R.E.A. MI – 2081845