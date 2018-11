Arriva “Book Show, l’utopia possibile dei libri”

“Book Show: L’utopia possibile dei libri” è un talk show dedicato interamente alla letteratura che vede l’alternarsi di giornalisti, artisti e docenti sul libro che, di volta in volte, viene selezionato. Per questo primo appuntamento di Venerdì 23 Novembre alle ore 20.30, l’Osteria dell’utopia e Libreria Zivago sono felici di presentare “Se è Amore, lo sarà per sempre” di Mauro Cesaretti, poeta anconetano sperimentatore del melting-pot artistico con notevoli influssi romantici e sei anni di applicazione nell’ambito della rappresentazione coreografica-teatrale. Ad affiancare il giovane scrittore ci saranno: Dario Boemia (giornalista, blogger e dottorando) Arnaldo Mazzola (critico di poesia e docente) Isabella Paola Stoja (scrittrice e docente) Deborah Boltri (attrice-ballerina della Lyceum Academy) Alessandro Isidoro Re (conduttore della serata e giornalista scientifico/culturale per Triwu) Durante la serata ciascuno degli ospiti dirà la sua sulle tematiche del libro passando da quelli che sono gli aspetti principali della trilogia “INFINITO” agli elementi tipici nella poesia contemporanea, soffermandosi anche su quelle che sono le tendenze del momento. Si parlerà anche di Body Poetry, mostrando ai presenti come una parola può essere veicolata per mezzo del corpo. L’evento è gratuito e aperto a tutti coloro che sono interessanti all’argomento. É ben accetto anche l’intervento del pubblico sul libro in questione, spaziando anche sui temi che verranno affrontati nel corso della serata.