Dalla Regione nuovi finanziamenti per le fiere

La Giunta di Regione Lombardia, su proposta dell’assessore allo Sviluppo Economico Alessandro Mattinzoli, ha approvato i criteri del ‘bando fiere’ per

l’annualita’ 2019. La misura mira a promuovere l’innovazione e la promozione del sistema fieristico lombardo e l’aggregazione strategica degli operatori. Il contributo sara’ di 710.000 euro, di cui 310.000 sul bilancio del 2019 e 400.000 su quello del 2020. “In questo modo – ha commentato Mattinzoli – diamo

continuita’ nel promuovere lo sviluppo di un sistema strategico per l’economia. Si moltiplicano cosi’ opportunita’ per le imprese e i territori”. I fondi serviranno per la realizzazione di nuove manifestazioni fieristiche, la promozione degli eventi – integrandola con il sostegno alla digitalizzazione dei servizi ai clienti – e la formazione del capitale umano. Il bando punta a promuovere anche alleanze strategiche e collaborazioni tra operatori, favorendo la presentazione di progetti congiunti di cooperazione.