Clochard trovato morto per il freddo in via Sidoli

Un senzatetto è stato trovato senza vita ieri mattina in via Sidoli, a Milano. Il poveretto è stato notato da alcuni passanti che, rendendosi conto dell’emergenza, hanno chiamato il 118. Erano circa le 9.30 quando è arrivata la segnalazione di un uomo apparentemente privo di sensi su una panchina dell’area pedonale al centro della via.

I sanitari giunti sul posto non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell’uomo. I carabinieri, allertati a loro volta, hanno appurato che si tratta di un albanese di 47 anni. Il corpo, a un primo esame, non presentava segni di violenza, la morte potrebbe essere stata causata dal brusco calo delle temperature, specie notturne.

