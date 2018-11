Lorenteggio, Giambellino, Baggio, via Gola, via Bolla zone individuate per i prossimi sgomberi

Dopo la circolare Salvini individuate le zone dei prossimi blitz per gli sgomberi. In via Vincenzo da Seregno 8 milioni di euro per sistemare i palazzi. Gli occupanti abusivi non superano il 10%, ma la situazione è sparsa a macchia d’olio in tutta Milano. Lorenteggio, Baggio e Parco delle cave sono i luoghi più colpiti dall’abusivismo e difficili da trattare. L’assessore regionale Stefano Bolognini, accompagnato dal presidente dell’Aler Milano Mario Sala ha dichiarato a Libero «La situazione è positiva e sotto controllo. Abbiamo stanziato 8 milioni di euro su due appalti e le imprese, tramite Aler Milano, stanno realizzando tutto quanto previsto. Finalmente tante famiglie vivranno in un contesto decisamente migliorato e gradevole». Ora è compito dei vertici delle forze dell’ordine individuare le modalità degli interventi. E non solo in via Vincenzo da Seregno.

«Bisognerà valutare le occupazioni caso per caso, così da non creare il panico e soccorrere chi ne ha davvero bisogno. La riqualificazione non sarà solo edilizia, servono interventi sociali consistenti. I sopralluoghi saranno costanti, avverranno mensilmente e miglioreranno l’operato delle forze dell’ordine», ha concluso Bolognini. Sarà la Croce rossa italiana ad affiancare la Regione per educare tutti gli inquilini alla cultura della convivenza e a garantire una buona convivenza.