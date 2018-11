Milano, piante e fiori in una casa su due. Arriva il decalogo per salvarli dal freddo

Un milanese su due ha in casa fiori o piante da curare sul balcone o in giardino. E’ quanto emerge da un’elaborazione della Coldiretti di Milano, Lodi e Monza Brianza su dati Coldiretti/Ixè in occasione della presentazione al mercato agricolo coperto di Porta Romana, in via Friuli 10, del decalogo per proteggere il verde dall’arrivo del maltempo e del freddo. Dal detergente naturale a base di acqua e latte per le foglie ai fondi di vino per accrescere le proprietà rinvigorenti della terra, dalla scelta della giusta esposizione al sole al “cocktail” di latte e miele per rinverdire le foglie. Sono solo alcuni dei consigli proposti dal gruppo Donne Impresa della Coldiretti di Milano, Lodi, Monza e Brianza che per Bookcity Milano ha presentato il libro “Spunti antichi per donne moderne – Dialogo tra città e campagna”.

Al mercato di Campagna Amica – precisa la Coldiretti Interprovinciale – sono state illustrate alcune semplici regole per salvaguardare le piante che rimangono esposte al gelo sui balconi e per prendersi cura di quelle invece conservate negli ambienti interni riscaldati. L’interesse per il verde domestico – continua la Coldiretti – è confermato dal fatto che nove italiani su dieci sostengono che la sua presenza dà piacere e ha anche una funzione antistress. La preferenza va alle piante aromatiche (56%) e ai fiori in vaso (48%). Nell’area metropolitana di Milano si concentra il 16% di tutte le oltre seimila imprese della filiera del verde in Lombardia e il 20 per cento di quelle che si occupano di gestione del paesaggio.

Il calo delle temperature rischia di avere pesanti conseguenze sulle piante, che necessitano di cure particolari, soprattutto dopo un autunno bollente in un anno che si classifica fino ad ora come il più caldo da oltre due secoli, con una temperatura media superiore di 1,77 gradi rispetto alla media. Ecco allora l’iniziativa delle imprenditrici agricole della Coldiretti che nel corso della mattinata al mercato hanno illustrato anche l’uso dei fondi di caffè come antiparassitari senza chimica o la funzione dei limoni ammuffiti per allontanare le formiche e altri piccoli insetti.

Sempre nella mattinata di sabato – ricorda la Coldiretti interprovinciale – il farmers’ market di Porta Romana ha ospitato il grande gioco dell’oca, che ha trasformato il cortile interno della struttura in una grande aia colorata dove i bambini, usando un dado gigante, si sono divertiti a rispondere a domande sul mondo dei campi. Quello di via Friuli – conclude la Coldiretti – è il più grande mercato agricolo coperto della Lombardia: aperto tutte le settimane per ben quattro giorni consecutivi, da mercoledì a sabato, dalle ore 8 alle 14, accoglie in modo stabile oltre 30 produttori con eccellenze di ogni genere cento per cento Made in Italy. Per tutti gli aggiornamenti e le novità è possibile seguire il sito www.mercatoportaromana.it e le pagine social “mercatoportaromana” su Facebook e Instagram.

IL DECALOGO SALVA PIANTE DELLA COLDIRETTI

Le regole valide per tutti gli ambienti:

1.Valutare con attenzione le dimensioni del vaso in funzione del tipo di essenza scelta;

2.Scegliere la posizione della pianta in base all’esposizione alla luce solare diretta o di quella filtrata dalle finestre. Nel caso di esterni, valutare anche l’esposizione a vento e intemperie;

3.Concimare regolarmente. Si possono anche usare fondi di caffè distribuiti omogeneamente nella terra, i gusci d’uovo tritati finemente e i fondi di vino.

Per l’esterno:

4.Mettere i vasi direttamente a terra, se possibile isolandoli dal pavimento, ma evitando di lasciarli in posizione troppo elevata, dove sono più esposti alla corrente fredda;

5.Tenere la terra asciutta e innaffiare solo quando necessario, evitando il ristagno d’acqua;

6.Coprire la pianta con uno strato di tessuto-non tessuto, evitando la plastica.

Per l’interno:

7.Evitare i ristagni i ristagni idrici quando si usano vasi e coprivasi per non far marcire le radici;

8.Per evitare la formazione di microrganismi nell’acqua, aggiungere 1 o 2 compresse di aspirina effervescente;

9.Versare due volte al mese nella terra un bicchiere di latte in cui è stato sciolto un cucchiaio di miele per rinverdire le piante;

10.Lucidare le foglie passando una spugna imbevuta in una soluzione di acqua e latte in parti uguali.