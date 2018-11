Torna la neve da lunedì. Le previsioni parlano chiaro, ci aspetta un inizio di settimana in cui si rivedrà la neve anche in pianura. Nord molte nubi e fenomeni a iniziare da est, nevosi dai 500-700m in estensione al Piemonte entro sera con quota neve in calo a 400m. Temperature in calo, massime tra 5 e 8.