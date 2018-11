Municipio 4 : Concerto “Sei corde…andaluse” (Paco Seco)

Sabato 17 Novembre 2018 alle ore 21:00 presso il Teatro Kolbe della Chiesa della Beata Vergine Immacolata e S. Antonio, a Milano, viale Corsica, 62, si terrà il concerto del chitarrista PACO SECO (SPAGNA), dal titolo SEI CORDE…ANDALUSE, terzo e ultimo evento della seconda edizione del Milano Classical Guitar Festival ideato e diretto da Marco Battaglia per l’Associazione 800 MUSICA in collaborazione con il Municipio 4 del Comune di Milano.

Il recital è dedicato completamente alla musica ispirata al flamenco di cui chitarrista spagnolo propone la propria personalissima antologia anche con reinterpretazioni di brani della tradizione mediati dalla sua passionale sensibilità compositiva. Stile originario della Spagna dei gitani dell’Andalusia, il flamenco gode di vasta popolarità in tutto il mondo. I brani del notissimo chitarrista classico Regino Sainz de la Maza completano il programma con un tocco di raffinata eleganza.

L’ingresso è libero fino a esaurimento dei posti disponibili

IL FESTIVAL

Il Festival, nato nel 2017, ha subito ottenuto un ottimo successo di, e si è quindi proposta una seconda edizione, sempre nel territorio del Municipio 4 del Comune di Milano, Ente che sostiene completamente l’evento. Consiste in una serie di 3 concerti della durata di circa un’ora di musica ciascuno, tenuti da altrettanti interpreti solisti della chitarra di massimo spessore provenienti dall’Europa e dal continente americano. L’intento è di far ascoltare diversi aspetti della musica scritta per la chitarra classica, uno strumento di estrema versatilità.

Il primo concerto, tenuto alla Palazzina Liberty il 21 settembre dallo straordinario chitarrista turco-statunitense Mesut Ozgen, venuto appositamente in Italia da Miami solo per questo evento, è stato un notevole successo di pubblico. Anche il secondo concerto, realizzato, presso la Chiesa del Sacro Cuore in Ponte Lambro il 13 Ottobre, dal grande chitarrista Gabriel Guillén, venezuelano ma residente e docente di conservatorio in Austria da 30 anni, ha ottenuto un eccellente gradimento.

Paco Seco è uno dei più interessanti chitarristi spagnoli sulla scena internazionale del momento. Le sue caratteristiche di compositore e virtuoso, dotato di una tecnica eccezionale, si accostano a una grande creatività e a una particolare versatilità. Il suo stile, incarnato in una presenza scenica impressionante, crea una miscela inconfondibile tra la chitarra classica, con cui ciascuna nota è pronunciata con precisione, e la passione istintiva che è parte essenziale della chitarra flamenca. Come una dichiarazione di libertà musicale la sua musica spezza le barriere tra il genere classico e il flamenco.

Si è esibito per il London Guitar Festival, per il Festival della musica mediterranea di Genova, al Sarajevo Sevdah Festival, per il Buitengewoon Festival a Doetinchem in Olanda, per il Sarajevo Guitar Festival, nel Centro Culturale di Belem a Lisbona, alla Fête de la Musique di Tangeri, nel Circolo delle Belle Arti di Madrid, al Festival Internazionale di Musica e Danza di Granada, all’Alcazar Reale di Siviglia, nel Brno Guitar Festiva, per l’Elk Music Festival in Polonia, etc. Ha tenuto concerti in Croazia, Bosnia, Olanda, Polonia, Repubblica Ceca, Inghilterra, Italia, Francia, Portogallo, Marocco, India e nella sua nativa Spagna.

Paco Seco suona una chitarra del liutaio Stephen Hill ed è sponsorizzato dalla casa di produzione di corde RC di cui è ambasciatore a livello mondiale. È il direttore artistico del Festival Chitarristico Internazionale di Ronda.