Nuove proteste anti riapertura Navigli. Il progetto, non ancora partito, è già in ritardo

Giovedì pomeriggio di una giornata freddina piu di 200 persone hanno protestato in Piazza Scala contro il progetto di riapertura dei Navigli. La manifestazione era promossa dal circolo OFF Topic, un gruppo che ha contestato la proposta di riapertura dei Navigli anche durante il cosiddetto “dibattito pubblico” indetto dal Comune. In maniera analitica e con argomentazioni molto vicine al mondo ambientalista e progressista OFF TOPIC ha denunciato gli sprechi e la inutilità del progetto.

Ai ragazzi di Off Topic si sono uniti in maniera trasversale i cittadini del comitato No Nav di Via Melchiorre Gioia. La protesta ha visto la partecipazione dei consiglieri comunali Basilio Rizzo, Simone Sollazzo e Fabrizio De Pasquale.

5 vasche da bagno in plastica riempite dell’acqua della fontanella della piazza sintetizzavano molto bene il giudizio sulla riapertura dei Navigli: un falso storico, un cantiere infinito, un sistema idraulico precario, una soluzione di puro arredo urbano per finalità di propaganda.

Mentre l’Assessore Lipparini confermava al Corriere che vi sono già ritardi (e ti pareva!) sulle tabelle di marcia del progetto, Lunedi alle 17,00 si svolgerà un question time con il quale Fabrizio De Pasquale interrogherà la Giunta per conoscere quali sono le sue intenzioni, visto che dopo le consultazioni di Luglio è calato il silenzio da parte della Giunta.

De Pasquale ha chiesto alla giunta di conoscere tempi e modalità della eventuale approvazione del progetto riapertura, il cronoprogramma dei lavori, gli studi già affidati e una maggiore chiarezza sul costo dell’opera che è stato comunicato in 150 milioni ma non si capisce attraverso quale calcolo si è giunti a questa cifra.

Previste poi una commissione al Municipio 2 in data 23 novembre e una assemblea a Palazzo Marino per il 28 novembre.