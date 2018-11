Il Municipio 4 potenzia il book crossing

“Il Municipio 4 potenzia la sua ‘rete’ di punti di bookcrossing. Oggi nel cortile del condominio ALER di Viale Molise 5 una ‘festa di quartiere’ sul tema dell’Autunno farà da scenario alla presentazione del progetto di scambio libri di quartiere, iniziativa che mira a potenziare le relazioni tra commercianti, associazioni e abitanti, sul tema del libro e della diffusione di beni culturali”. Ne dà notizia il Presidente del Municipio 4 di Milano, Paolo Guido Bassi. Nei quartieri periferici di Milano, osserva l’esponente della Lega, “ci sono sempre meno librerie. Fin da inizio mandato – sottolinea Bassi – ci siamo impegnati a inventare e sostenere progetti e iniziative che diffondessero i libri e promuovessero la lettura. In Corvetto, insieme all’associazione Equilibri abbiamo installato oltre 22 punti di bookcrossing, dato vita a eventi di lettura ad alta voce, corsi di scrittura creativa e altre iniziative; in zona via Morosini abbiamo aperto, insieme alla scuola per l’infanzia ‘la Locomotiva di Momo’, la prima ‘free library’ per bambini di Milano; su tutto il territorio, portiamo avanti presentazioni di libri, come in queste settimane, con il nostro ciclo di incontri ‘caffè con l’autore’ nei quartieri di Rogoredo, XXII Marzo e Grigioni (Venerdì 16 incontro con Gianni Lombardi e presentazione del suo ‘Di azzurro solo il cielo’ e domenica 18 incontro con Andrea Pinketts e presentazione del suo ‘Sangue di yogurt). Siamo quindi molto contenti di sostenere le associazioni di quartiere del Molise-Calvairate impegnate a diffondere il bookcrossing anche in questa realtà, fortemente caratterizzata dalla presenza di case popolari. Il nostro obiettivo è di essere il Municipio ad avere la più ampia e diffusa presenza di punti di scambio libri di Milano”.

IL PROGRAMMA – “Attività per i più Piccoli”

Truccabimbi (servizio dei Custodi Sociali)

Super Mario Show (Franco Tocco)

Guizzino letture e laboratorio creativo (Diamoci una mano in zona 4)

“Iniziative per i meno piccoli”

Letture da brani inediti (Michele Miotto)

Presentazione Lab. di Biblioterapia (Claudia Pedrazzoli)

Letture Io Sono Giulio Cesare (Giulio Valentini)

TuttoGratis (Comunità Progetto e Diamoci una mano in zona 4)

“Per tutti”

Merenda condivisa (Mamme del cortile)

Castagnata (Servizio dei Custodi Sociali)

Scenografie Artistiche (Michele Miotto)

Coro Canta che ti passa (Serv. Custodi Sociali)

Esibizione di chitarra (Ass Formica)

Intervento di musica classica (Anais Fontana)

GLI ORGANIZZATORI – Le iniziative sono realizzate in collaborazione con il Municipio da una rete composta da Comunità Progetto, come ente proponente, Laboratorio di Quartiere Molise-Calvairate, associazione TodoModo, servizio dei Custodi Sociali del Comune di Milano – Municipio 4, associazione La Formica, Banca del tempo Milano Sud, gruppo Diamoci una Mano in Zona 4, gruppo Anziani Molise Calvairate, associazione Luisa Berardi.