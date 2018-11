Un momento per dire no allo strampalato piano di riapertura dei Navigli. E’ stato convocato per giovedì un presidio di fronte a Palazzo Marino per contestare quello che non servirebbe a rilanciare la città, ma darebbe solo la mazzata finale alla mobilità cittadina. Affossando tra l’altro i conti comunali già in difficoltà per la costruzione delle metropolitane, quelle però servono.