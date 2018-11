Enrico Ruggeri e Roberto Vecchioni fra gli ospiti allo Spirit de Milan, il ricavato in beneficenza

100 musicisti riuniti per lo speciale “Marcobaleno – Concerto per Marco Mangelli”

Oggi, mercoledì 14 novembre, lo SPIRIT DE MILAN (via Bovisasca, 59, Milano) ospiterà una serata speciale “Marcobaleno – Concerto per Marco Mangelli”, una festa di vita in omaggio a Marco Mangelli, un grande bassista, ma soprattutto un uomo che ha regalato sorrisi e gioia.

Per l’occasione, si riuniranno sul palco dello Spirit de Milan 100 musicisti uniti dall’affetto per Marco, tra i quali spiccano Enrico Ruggeri e Roberto Vecchioni!

Il ricavato della serata sarà devoluto all’Associazione Prometeo. Donazione per partecipazione: 10 euro. Inizio concerto ore 21.00.

Ecco i nomi di tutti gli artisti che si alterneranno sul palco: Eugenio Mori, Emilio Foglio, Alessio Nava, Piero Orsini, Emilio Cuccato, Ronnie Jones, Michele Fazio, Dario Tanghetti, Franco Penatti, Dagmar Segbers, Sandro De Bellis, Gigi Cifarelli, Maxx Furian, Tony Casuscelli, Tonino De Sensi, Roberto Gualdi, Massimo Germini, Alex Battini, Gabriele Boria, Giorgio Di Tullio, Faso, Tricarico, Roberto Vecchioni, Caterina Crucitti, Enrico Ruggeri, Liano Chiappa, Andrea Montalbano, Fabio Roveroni, Pino Di Pietro, Biagio Antonacci, Carlo Palmas, Paolo Polifrone, Alex Polifrone, Gianluca Martino, Lucio Fabbri, Hermes Locatelli, Antonio Galbiati, Francesco Corvino, Rosella Cazzaniga, Oɹɐzıo Nicoletti, Deborah Falanga, Heggy Vezzano, Stefano De Maco, Giorgio Secco, Marcello De Toffoli, Marco Guerzoni, Lola Feghaly, Lalla Francia, Leif Searcy, Daniele Moretto, Daniele Comoglio, Amedeo Bianchi, Fabio Valdemarin, Ernesto Ghezzi, Paola Atzeni, Marco Bianchi, Marcello “Bread” Schena, Diego Corradin, Paolo Costa, Beppe Pini, Marcello De Toffoli, Daniele Comoglio, Mic Monesta, Enrico Santangelo, Andrea Fecchio, Nicolò Fragile, Antonio Petruzzelli, Eros Cristiani, Isabella Casucci, Aldo Banfi, Claudio Bazzari, Alberto Pavesi, Silvia Fuse’, Andrea Pollione, Pietro Pizzi, Antonio Lupi, Ernesto Ghezzi, Amedeo Bianchi, Rino Di Pace, Carmelo Isgrò, Luca Meneghello, Valentina Ferrari, Gaetano Cappitta, Sergio Cocchi, Giovanni Giorgi, Pancho Ragonese, Pepe Ragonese, Lorenzo Poli, Alex Pacho Rossy, Alessandro Usai, Tony Arco, Riccardo Fioravanti, Niccolò Cattaneo, Marco Brioschi, Roberto Oreti, Massimo Varini, Fabio Coppini, Max Zaccaro, Stefano Re, Alex Procacci.

Oltre all’ottima musica dal vivo, alle risate e al ballo, allo SPIRIT DE MILAN vengono accontentati anche gli amanti della buona tavola: dall’orario dell’aperitivo a notte fonda, è possibile gustare il meglio dei piatti della cucina milanese “della nonna” circondati dall’atmosfera sincera da “vecchia Milano”.

Spirit de Milan è un’associazione di promozione sociale; la tessera annuale non obbligatoria (valida fino al 31 dicembre) prevede un contributo di 15 euro e consente di avere riduzioni sulle serate a pagamento, oltre a dare la possibilità di partecipare ad eventi organizzati ad hoc per i soci.

Le porte aprono alle 19.30, i concerti iniziano intorno alle 22.00, se non specificate eccezioni.

Tutti i sabati l’ingresso per chi cena è di 5€ per i tesserati e 7€ per gli altri con brindisi di benvenuto; per chi viene dopo cena è di 10€ per i tesserati e 15€ per gli altri con una consumazione compresa